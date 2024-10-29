Оформление соцкарты стало самой востребованной услугой в МФЦ Подольска

Многофункциональный центр в Подольске с начала 2024 года принял более 96 тысяч обращений, поданных на гостевых компьютерах с помощью консультантов. Самой популярной стала услуга по оформлению социальной карты жителя Подмосковья.

Второе по популярности место занимает оформление субсидий на оплату коммунальных услуг и жилого помещения. Третьим в списке самых востребованных услуг стало предоставление выписки из домовой книги.

Жители городского округа также часто обращаются в МФЦ для оформления компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и жилых помещений, обеспечения бесплатными путевками в санаторий и присвоения многодетной семье льготного статуса.

Кроме того, офисы МФЦ принимают в электронном виде заявления о начале трудовой деятельности иностранных граждан. Иностранцы в текущем году получили более 11 тысяч консультаций.

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