Оформление социальных карт упростили в Подмосковье для семей с детьми

Электронную услугу по выдаче и замене социальных карт для семей с детьми упростили в Подмосковье. К онлайн-форме подключили сервис, который автоматически проверяет информацию.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, социальными картами регулярно пользуются около полумиллиона детей региона. Новый сервис поможет упростить процедуру их оформления.

«Благодаря новой опции больше не нужно самостоятельно заполнять сведения о детях. Сервис сам проверит информацию и отобразит на экране список тех детей, на которых можно оформить карту. Жителю нужно будет только выбрать конкретного ребенка и направить заявку на рассмотрение», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить социальную карту могут льготники. Это многодетные семьи, а также родители, воспитывающие детей, потерявших кормильца, сироты и инвалиды. Карта дает возможность бесплатно ездить на общественном транспорте, а также получать скидки в некоторых магазинах региона.

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