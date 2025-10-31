Оформление социальных карт упростили для многодетных родителей в Подмосковье

На сайте государственных услуг Подмосковья действует сервис по оформлению социальных карт. Его дополнили функцией автоматической проверки права на льготу для многодетных семей.

С начала года через портал карты оформили свыше 390 тысяч раз.

«Теперь при подаче заявления родителем из многодетной семьи сервис автоматически проверяет его право на соцкарту и сообщает, если такого права нет», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На бесплатный проезд по социальной карте может претендовать только один из родителей в многодетной семье.

Подача заявки доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы». Для этого необходимо авторизоваться на сайте и заполнить форму.

Готовая карта поступит в выбранный многофункциональный центр в течение 16 рабочих дней.