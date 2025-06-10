Оформление разрешений на строительство упростили в Подмосковье

Услуги по оформлению разрешений на строительство объектов капитального строительства обновили на региональном портале в Подмосковье.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, к услуге подключили сразу четыре новых сервиса. Теперь система автоматически заполняет адрес объекта и направляет заявление в администрацию

«Также начал работу сервис предпроверки пересечения земельного участка со слоями индустриальных парков и особых экономических зон. Помимо этого, вместе с заявлением теперь автоматически формируется запрос сведений о проведении государственной экологической экспертизы», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Разрешение необходимо получить при строительстве и реконструкции зданий и других объектов. Подать заявку на него можно через «Госуслуги». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Услуга предоставляется бесплатно.