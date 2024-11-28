Оформление разрешений на строительство дорог упростили в Подмосковье

Оформление разрешений на строительство, реконструкцию и ремонт дорог упростили на региональном портале в Подмосковье. Сервис будет автоматически формировать договор с «Мособлгаз» и заполнять данные подписанта при выборе филиала компании.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна для предпринимателей и юридических лиц.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, сервисы портала регулярно обновляют и оптимизируют, чтобы процесс стал быстрее и комфортнее для жителей.

«Жителям Подмосковья доступно более 380 онлайн-услуг на все случаи жизни. Помимо перевода в электронный вид, мы регулярно обновляем услуги и дополняем их умными сервисами и функциями», — отметила она.

Услугу предоставляют бесплатно в течение 15 рабочих дней.