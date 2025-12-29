Оформление разрешений на ремонт памятников культуры оцифровали в Подмосковье

В Московской области ключевые документы, необходимые для проведения работ на объектах культурного наследия, теперь можно оформить в цифровом формате. Это касается получения задания и разрешения на работы, а также согласования проектной документации.

Цифровизация процесса сделала оформление бумаг значительно удобнее.

"В личном кабинете регпортала в любой момент можно проверить, на каком этапе находится заявка, а готовый результат тоже придет в электронном виде. Это делает процесс получения госуслуг максимально прозрачным и понятным каждому пользователю», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для сохранения культурной ценности исторических зданий и памятников любое вмешательство – реставрация, ремонт, консервация или другие работы – требует предварительного получения официальных документов.

Онлайн-услуги по выдаче задания и согласованию проекта доступны для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. Само разрешение на проведение работ выдают только предпринимателям и юридическим лицам.

Воспользоваться сервисом можно на региональном портале государственных услуг в разделе «Бизнесу», далее – «Земля», затем – «Природа и культурное наследие».