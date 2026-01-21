Оформление писем и бандеролей упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили оформление писем и бандеролей. Теперь распечатать ярлык с отметкой об онлайн-оплате услуги можно в любом отделении «Почты России».

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья напомнили, что ранее при оплате писем на сайте клиенты должны были самостоятельно печатать ярлык, а затем размещать его на конверте.

Теперь клиенты смогут сэкономить время, так как эти действия выполнит оператор.

Печать ярлыка можно заказать во время оформления отправлений в разделе «Дополнительные услуги» на сайте. Если клиент не добавил эту опцию, сотрудник отделения может сделать это на месте.

Нововведение позволит упростить и ускорить отправку писем и бандеролей.