Оформление окон ко Дню Победы начали в гимназии в Воскресенске

Советник директора по воспитанию Ирина Романова отметила, что это, прежде всего, историческая память о подвигах тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая страну от фашизма.

Школы и детские сады Москворецкой гимназии ежегодно участвуют в марафоне «Наследники Победы». На прошлой неделе школьники и учителя присоединились к акции «Я помню» и привели в порядок территорию местного обелиска.

Сейчас учащиеся начали оформлять «Стену Памяти» и «Окна Победы». Накануне в гимназии торжественно открыли «Вахту памяти». На этой неделе ребят ждет линейка, посвященная Дню Победы, которая пройдет вместе с «Бессмертным полком». В этот же день они присоединятся к акции «Стихи Победы» и споют песни о Великой Победе.