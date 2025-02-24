Оформление льготной ипотеки для молодых ученых перевели в онлайн в Подмосковье

Молодые ученые и специалисты из Московской области в 2025 году смогут получить социальную ипотеку. Заявки на участие в конкурсе принимают онлайн с 24 февраля по 21 марта.

Льготную ипотеку смогут получить в 2025 году 57 уникальных специалистов из Подмосковья.

«Всего же за все время действия программы с 2016 по 2024 годы получателями поддержки стали уже более 750 человек, а общая сумма выданных жилищных сертификатов оценивается почти в 2,8 миллиарда рублей», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Больше всего сертификатов выдали в Королеве, Дубне, Черноголовке, Фрязине и Реутове.

Правительство Московской области выплачивает первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья и компенсацию основного долга по кредиту в течение 10 лет. Участник программы должен оплачивать только проценты по кредиту.

Подать заявку можно на на региональном портале госуслуг.