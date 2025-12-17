Оформление лесного участка в пользование упростили в Подмосковье

Комплексную услугу по предоставлению лесного участка в пользование упростили на сайте государственных услуг Подмосковья. Сервис стал более удобным и понятным.

В электронную форму внедрили справочник целей использования.

«Это позволяет заявителям выбрать корректную цель прямо во время заполнения, минимизируя ошибки и делая процесс получения услуги более понятным. Благодаря этому количество отказов сократится на 20%», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление лесных участков в пользование» размещена в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Леса».

Землю в аренду, бессрочное или безвозмездное пользование могут оформить физические, юридические лица, а также предприниматели.

Для подачи заявления в карточке услуги следует указать подходящий случай и категорию заявителя, а затем заполнить и отправить форму.

В постоянное (бессрочное) пользование участок в лесу могут получить муниципальные организации, а в безвозмездное — религиозные объединения и физические лица, которые намерены создать там улей.

Услуга бесплатная. Ответ поступает в личный кабинет в течение 7-13 дней.