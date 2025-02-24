Оформление компенсации за оплату ЖКУ для льготников упростили в Подмосковье

Оформление компенсации расходов на оплату ЖКУ упростили на «Госуслугах» в Подмосковье. Сервис дополнили новыми функциями.

Услугу дополнили сервисом предпроверки, который может выявить, не подавалось ли заявление ранее, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

«На региональном портале обновили одну из самых востребованных услуг. Так, только за прошлый год за компенсацией расходов на ЖКУ обратились порядка 150 тысяч раз. Услуга входит в первую десятку онлайн-услуг по популярности среди жителей», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой могут многодетные, инвалиды, ветераны, учителя сельских школ и другие льготники.

Компенсацию предоставляют в виде ежемесячной выплаты. Получить средства можно на банковский счет, через почту и другими способами.