Оформление компенсации за домашний телефон упростили в Подмосковье

Онлайн-услугу по оформлению ежемесячной компенсации по оплате за стационарный телефон упростили в Подмосковье. Новые умные сервисы помогут жителям оформить поддержку еще быстрее.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Гражданам» — «Поддержка» — «Другое». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

«Теперь умный сервис автоматически проверяет право заявителя на получение компенсации. Если ранее назначенная ему выплата не была приостановлена, то на экране появится соответствующее уведомление, и заявителю будет предложено выбрать другую цель обращения. Кроме того, заявителю также сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Получить компенсацию за домашний телефон могут ветераны труда или военной службы пенсионного и предпенсионного возраста, а также инвалиды с медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». При этом заявитель должен быть прописан в Подмосковье и быть собственником помещения, где установлено устройство.