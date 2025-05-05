Оформление грантов для IT-компаний упростили на «Госуслугах» в Подмосковье

Сервис для подачи онлайн-заявок на гранты для IT-компаний и производителей компьютерной техники упростили на региональном портале в Подмосковье. Теперь умные сервисы будут автоматически заполнять реквизиты и уведомлять о новых этапах отбора.

Через «Госуслуги» предприниматели могут оформить разнообразные меры поддержки. Среди них — гранты для IT-компаний и производителей компьютерной техники. Так, предприятия могут получить финансовую помощь при приеме на работу не менее пяти новых сотрудников.

«Оформить заявку можно в электронном виде через портал госуслуг Подмосковья. Услугу оптимизировали, теперь к ней подключены сервисы, которые помогут быстро заполнить реквизиты банка, а также подскажут, когда начнется новый этап отбора заявок, если на данный момент возможность подачи заявлений закрыта», — сказала глава Мингсоуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Прием документов на четвертый этап грантового конкурса начался 5 мая и продлится до 16 мая. Участвовать могут аккредитованные IT-компании и производители компьютерной техники.

Для получения поддержки необходимо трудоустроить не менее пяти новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей. Компания должна соответствовать определенным кодам ОКВЭД и получать более 30% доходов от IT-деятельности.

Ознакомиться с подробными условиями можно на региональном портале.