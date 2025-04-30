Оформление градостроительных планов упростили на «Госуслугах» в Подмосковье

В Подмосковье обновили онлайн-сервис по подготовке градостроительных планов земельных участков . Новые функции появились на региональном портале госуслуг.

По словам главы Мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, новые сервисы позволят упростить оформление услуги. Они будут проверять, не было ли заявление подано ранее, а также выявлять, все ли в порядке с документацией.

«В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки», — сказала она.

Услуга позволяет оформлять документы для строительства и реконструкции. С начала года ею воспользовались более 20 тысяч раз.

Подать заявление могут физические и юридические лица. Результат приходит в личный кабинет на портале госуслуг. Услуга бесплатная.

Градостроительный план содержит данные о границах участка, ограничениях и технических условиях. Найти сервис можно в разделе «Земля и стройка».