Оформление градостроительных планов упростили на «Госуслугах» в Подмосковье
В Подмосковье обновили онлайн-сервис по подготовке градостроительных планов земельных участков. Новые функции появились на региональном портале госуслуг.
По словам главы Мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, новые сервисы позволят упростить оформление услуги. Они будут проверять, не было ли заявление подано ранее, а также выявлять, все ли в порядке с документацией.
«В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки», — сказала она.
Услуга позволяет оформлять документы для строительства и реконструкции. С начала года ею воспользовались более 20 тысяч раз.
Подать заявление могут физические и юридические лица. Результат приходит в личный кабинет на портале госуслуг. Услуга бесплатная.
Градостроительный план содержит данные о границах участка, ограничениях и технических условиях. Найти сервис можно в разделе «Земля и стройка».