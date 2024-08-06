Оформление ежегодной выплаты для многодетных семей упростили в Подмосковье

Подачу заявки на ежегодную выплату для многодетных семей упростили в Подмосковье. Теперь электронную форму на «Госуслугах» будет заполнять умный сервис.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, умный сервис будет проверять данные о детях заявителя, а затем покажет только тех, на кого положена и еще не назначена выплата.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, процесс удалось упростить благодаря интеграции портала с другими информационными системами региона.

«Заявителям больше не нужно тратить время на ручное заполнение информации, которая уже есть в распоряжении ведомств — данные загружаются автоматически. Это, в свою очередь, позволяет избежать ошибок и сокращает число отказов в предоставлении услуг», — сказала она.

Выплата положена детям из зарегистрированных в Подмосковье семьях. На каждого ребенка можно получить по семь тысяч рублей один раз в год.

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