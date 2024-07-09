Оформление доплаты к пенсии после 85 лет стало доступно онлайн в Подмосковье

Еще одну государственную услугу перевели в электронный вид в Подмосковье. Теперь на РПГУ можно оформить доплату к пенсии жителям старше 85 лет.

«Обратиться за назначением выплаты теперь можно, не выходя из дома. При этом нет необходимости проходить сверку документов в МФЦ. Все проверки проводятся удаленно, решение направляется в личный кабинет заявителя», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 рублей полагается жителям Московской области в возрасте 85 лет и старше, у которых доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Онлайн-услуга доступна на региональном портале.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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