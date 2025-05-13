Оформление документов для строительства возле аэродромов упростили в Подмосковье

Услугу для застройщиков, которые планируют возводить здания возле аэродромов, оптимизировали на сайте госуслуг Подмосковья. Теперь оформление санитарно-эпидемиологического заключения стало значительно удобнее.

На портале опубликовали обновленный перечень таких территорий.

«Теперь туда входят аэродромы Клин, Кубинка, Луховицы, Раменское, Ступино и Чкаловский», — рассказала министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Бесплатную услугу можно получить в разделе «Земля и стройка» — «Оформление земельных участков». После авторизации на региональном сайте госуслуг следует заполнить форму, приложить необходимые документы и дождаться рассмотрения заявки. Процесс занимает не более 10 рабочих дней.

Ответ поступит в личный кабинет заявителя.