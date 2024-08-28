Оформление документов для перевозки питомцев упростили на «Госуслугах» Подмосковья

Фото: Медиасток.рф

Жители Подмосковья смогут оформить ветеринарное свидетельство для перевозки питомца по России дистанционно. Такой сервис появился на «Госуслугах».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, ветеринарное свидетельство подтверждает хорошее состояние здоровья животного и что оно не представляет опасности для окружающих. Документ необходим для перевозки питомца в другие страны, а также для участия в выставках на территории России. Раньше для оформления нужно было посещать клинику в порядке живой очереди, теперь выбрать время для осмотра можно онлайн.

«Теперь можно легко заполнить онлайн-форму на регпортале и сразу же выбрать удобное время для проведения осмотра животного в ближайшей государственной ветеринарной клинике или вызвать врача на дом», — рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

Свидетельство выдается только государственной ветеринарной клиникой после осмотра животного. Пожать заявку и записаться на прием можно на «Госуслугах».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Место Дурова в России. Основателя Telegram пригласили в МФЦ после освобождения

Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

«Больно уколоть Россию». Какая судьба ждет Дурова и Telegram

Pogiba Alexandra/news.ru

От голубей мира до «за ВСУ». Россияне едут туда, где враг убивает россиян

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Осенний призыв — 2024. Начало, сроки, условия, возраст

Девушка провожает новобранца. Viktor Pogontsev

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте