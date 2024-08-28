Оформление документов для перевозки питомцев упростили на «Госуслугах» Подмосковья

Жители Подмосковья смогут оформить ветеринарное свидетельство для перевозки питомца по России дистанционно. Такой сервис появился на «Госуслугах».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, ветеринарное свидетельство подтверждает хорошее состояние здоровья животного и что оно не представляет опасности для окружающих. Документ необходим для перевозки питомца в другие страны, а также для участия в выставках на территории России. Раньше для оформления нужно было посещать клинику в порядке живой очереди, теперь выбрать время для осмотра можно онлайн.

«Теперь можно легко заполнить онлайн-форму на регпортале и сразу же выбрать удобное время для проведения осмотра животного в ближайшей государственной ветеринарной клинике или вызвать врача на дом», — рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

Свидетельство выдается только государственной ветеринарной клиникой после осмотра животного. Пожать заявку и записаться на прием можно на «Госуслугах».

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