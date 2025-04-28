Оформление договоров на вывоз мусора упростили на «Госуслугах» в Подмосковье

Новые регоператоры появились по обращению с твердыми коммунальными отходами появились на «Госуслугах» в Подмосковье. При помощи онлайн-сервиса предприниматели могут заключить с ними договоры на вывоз ТКО.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, госуслугу сделали более удобной — теперь предпринимателями доступно еще два регоператора. Кроме того, в рамках одного заявления можно направить договор сразу нескольким компаниям.

«Кроме того, в одном заявлении теперь открыт выбор сразу нескольких объектов, в процессе деятельности которых появляются отходы. Также в рамках одного заявления можно направить запрос сразу нескольким операторам», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы воспользоваться ей, необходимо авторизоваться и заполнить онлайн-форму.

К сервису подключили «Каширский региональный оператор» и ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор», которые обслуживают 21 городской округ.