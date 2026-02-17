Оформление договоров на вывоз бытового мусора упростили в Подмосковье

Предприниматели Московской области теперь могут решать вопросы с региональными операторами по вывозу мусора онлайн и в более сжатые сроки. Цифровой сервис существенно расширил свои возможности.

Ранее желающие могли оформить только первичный договор. Теперь же можно подать заявку на заключение дополнительного соглашения или расторгнуть его.

"Таким образом, весь жизненный цикл договорных отношений с региональным оператором теперь перешел в "цифру". Еще одним преимуществом обновленной услуги стало сокращение сроков ее предоставления. Если раньше процесс занимал 15 рабочих дней, то теперь – 10», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Речь идет о твердых коммунальных отходах, которые образуются в ходе повседневной деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей. По закону бизнес обязан заключать договор с оператором, отвечающим за вывоз и последующую утилизацию такого мусора.

Новый формат сервиса «Заключение договора на вывоз ТКО региональным оператором по обращению с ТКО на территории МО» уже запустили на региональном портале государственных услуг. Его разместили в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Воздух и отходы». Воспользоваться сервисом могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Ответ приходит напрямую в личный кабинет заявителя.