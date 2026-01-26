Оформление договоров на тепло и воду перевели в онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья теперь могут оформить договор на обеспечение жилья теплом и водой через интернет. Сервис запустили на региональном портале государственных услуг.

Нововведение позволяет избежать посещения офиса.

«Трансформация подмосковных ресурсоснабжающих организаций продолжает набирать обороты: теперь заключить договор на поставку коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения можно онлайн», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сначала новую возможность протестируют в двух округах — Можайском и Рузском.

Сервис разместили в разделе «Гражданам», подразделе «Жилье» в категории «Коммунальные услуги». Услуга доступна как для собственников или нанимателей жилья, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проект договора автоматически сформируется и появится в личном кабинете пользователя. Подписать документ можно с помощью специального приложения «Госключ».