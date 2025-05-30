Официальный сезон отдыха у воды начнется в Реутове 1 июня

В Реутове с 1 июня официально открывается сезон отдыха у воды, и традиционным местом притяжения для жителей снова становится Фабричный пруд. В этом году администрация города уделила особое внимание обеспечению безопасности на воде и в прилегающем парке.

Для поддержания порядка и спокойствия жителей и гостей Реутова на территории Фабричного пруда введены усиленные меры безопасности. Охрана работает круглосуточно, а сотрудники каждые 30 минут обходят всю территорию. По периметру парка установлены камеры системы «Безопасный регион», что позволяет быстро реагировать на любые внештатные ситуации. На пляже оборудована спасательная вышка, а с 1 июня спасатели будут дежурить посменно с 9:00 до 21:00. Пост оснащен всем необходимым для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

«К началу сезона завезли на пляж свежий кварцевый песок, установили раздевалки, урны и шезлонги. Лодочная станция заработает чуть позже — в настоящий момент идет подбор арендатора, способного обеспечить все меры безопасности отдыхающих», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Администрация города напоминает, что купаться в Фабричном пруду запрещено, так как вода здесь непроточная и не соответствует санитарным нормам, предъявляемым к местам для купания. Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать основные правила безопасности во время отдыха у воды. Узнать о мероприятиях на зеленых территориях города можно в официальной группе парков Реутова.