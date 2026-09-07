Официальные названия присвоили нескольким улицам в Можайском округе

В деревнях Криушино, Свинцово, Левашово и Поздняково Можайского округа присвоили официальные названия улицам. Одна из них получила имя Саперная в память о бойцах 467-го саперного батальона, защищавших Можайск в 1941 году.

В деревне Криушино появилась улица Саперная — в память о бойцах 467-го отдельного саперного батальона, героически сражавшихся при обороне Можайска в 1941 году. Их подвиг увековечен в воинском захоронении в деревне Кукарино, где покоятся бойцы этого подразделения.

В деревне Свинцово теперь значится улица Центральная. В деревне Поздняково улицам присвоили наименования Окружная, Светлая, Лесная, Зеленая, Сосновая, Полевая, Ореховая, 1-я Набережная, 2-я Набережная и Новая. В деревне Левашово появилась Патриотическая.

«Присвоение названий — реальное удобство для каждого жителя. Когда улица имеет имя, проще вызвать экстренные службы, быстрее доставляется корреспонденция, упрощается оформление документов на недвижимость. Это делает жизнь в населенных пунктах более комфортной», — отметила заведующая территориальным отделом «Бородинский — Уваровский» Олеся Макар.

Работа по упорядочению адресного хозяйства в округе ведется системно и будет продолжена.