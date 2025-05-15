Офицеры МВД организовали экскурсию в музей для детей с ОВЗ из Лобни

Офицеры Линейного управления МВД аэропорта Шереметьево в честь 80-летия Победы совместно с организацией «Добрология» устроили для ребят поездку в Музей истории города. Школьники узнали много интересного о Великой Отечественной войне.

Работники музея рассказали ребятам об исторических боях на подступах к Москве, показали фотографии, документы и личные вещи, тех, кто в годы войны защищал подступы к столице, партизанил в тылу врага, перенес тяготы фашистского плена и восстанавливал разрушенное народное хозяйство после победы.

Осмотрев экспозицию музея, школьники изготовили в благодарность героям Великой Отечественной Войны памятные деревянные открытки. Затем дети под легендарную песню «Катюша» отправились к монументу «Зенитное орудие», где почтили память защитников Родины минутой молчания.

Сотрудники МВД подарили участникам экскурсии сувениры — сладости, ручки и блокноты для заметок.

Напомним, некоммерческая организация «Добрология» оказывает поддержку 74 семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.