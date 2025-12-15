Офицер Росгвардии провел патриотическую встречу со студентами из Дмитрова

Полковник полиции рассказал ребятам об особенностях службы во вневедомственной охране. Особое внимание он уделил строгому соблюдению норм Конституции защите прав и свобод граждан, обеспечению безопасности и правопорядка. По словам росгвардейца, каждый сотрудник несет личную ответственность за исполнение служебного долга.

Также студентам напомнили о возможностях поступления в образовательные организации ведомства. Именно в них можно не только получить профессиональную подготовку, но и развить гражданско-политическое сознание, которое необходимо для успешной работы и жизни.