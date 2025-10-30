Офицер Росгвардии Подмосковья провел урок мужества для школьников Солнечногорска

В Солнечногорске офицер СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области провел урок мужества для учеников гимназии № 7. Во время встречи боец рассказал школьникам о работе спецподразделения, подчеркнув, что сотрудники СОБР выполняют ответственные задачи по обеспечению безопасности граждан, борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом.

Для наглядности ребятам показали фильм о служебно-боевой деятельности отряда, где показаны тренировки бойцов, задержания преступников и различные тактико-специальные учения.

Офицер подробно рассказал о буднях бойцов СОБР, отметив, что служба требует высокой физической и огневой подготовки, строгой дисциплины, самоотдачи и готовности действовать в любых условиях. Каждый день бойцы отрабатывают тактические приемы, проходят штурмовую и медицинскую подготовку.

Кроме того, школьникам рассказали о ведомственных вузах Росгвардии: как проходит поступление, обучение и какие возможности открываются перед выпускниками для дальнейшей службы.