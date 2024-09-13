Офисы МФЦ оказали почти 3 миллиона услуг жителям Подмосковья с начала года

Жители Московской области получили около 2,8 миллиона услуг в офисах МФЦ в 2024 году. Об этом сообщили в Мособлдуме. Всего в Подмосковье на данный момент работает 244 многофункциональных центра, включая территориальные подразделения, где оказывают 174 вида услуг.

«Для понимания: десять лет назад за целый год данный показатель был в два раза ниже», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер уточнил, что наиболее востребованные услуги, которыми граждане воспользовались за последний месяц: «Кадастровый учет и регистрация права», «Регистрация в ЕСИА» и «Регистрационный учет граждан РФ».

Сотрудники МФЦ активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области. Брынцалов подчеркнул, что, работая каждый день с обращениями граждан, они привыкли включаться в любую ситуацию и помогать, используя имеющиеся ресурсы.

«Сегодня сбор гуманитарной помощи жителям Курска ведется в МФЦ в 13 городских округах Московской области. Собирают газовые горелки, бытовую технику, питьевую воду, медикаменты, предметы первой необходимости, продукты, товары личной гигиены, одежду, канцелярские принадлежности», — заключил парламентарий.

Во вторую субботу сентября в Подмосковье отмечают День открытия первого МФЦ. В Московской области работает более семи тысяч сотрудников многофункциональных центров. Брынцалов пожелал большому, сплоченному коллективу центров «Мои Документы» успехов и плодотворной работы.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».