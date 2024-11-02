Офисное здание для завода упаковки в Дмитрове достроят в 2025 году

Главстройнадзор Московской области проверил, как идет строительство административно-бытового здания в Дмитрове для компании по производству упаковки продуктов. Все работы планируется завершить во втором квартале 2025 года.

Как пояснили в ведомстве, с момента строительства в марте 2024 года здание уже готово на 80%.

Рабочие установили фундамент, несущие ограждающие конструкции, смонтировали наружные инженерные сети, а сейчас выполняют внутреннюю отделку и монтируют внутренние инженерные системы.

В здании расположатся административные бытовые помещения — санузлы, душевые, столовая, прачечная, кабинеты и мастерские для персонала.