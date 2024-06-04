Офис регионального оператора для жителей СНТ открыли в Ступине

Для удобства дачников в администрации городского округа Ступино открыли офис регионального оператора, где можно получить нужную информацию и заключить договор на вывоз мусора. Такое решение приняли на встрече зампреда правительства Подмосковья Владислава Мурашова и главы муниципалитета Сергея Мужальских.

«Совместно с Сергеем Геннадьевичем мы приняли решение создать офис регионального оператора прямо в здании администрации. Он будет работать на протяжении месяца ежедневно и без выходных. Председатели СНТ и жители смогут уточнить все интересующие их вопросы и на месте заключить договор на оказание услуг, а также скорректировать график при необходимости», — отметил Мурашов.

Отраслевики уже разработали специальные памятки со всей необходимой информацией и ответами на популярные вопросы жителей. В офисе расскажут о преимуществах нормативов вывоза мусора и о правовой основе процедуры, сориентируют по стоимости услуг и графику работы.

«Мы предложим опыт городского округа Ступино и другим муниципалитетам, поскольку это в первую очередь помогает установить диалог между СНТ и региональным оператором», — добавил зампред.

Офис работает в кабинете № 115 без выходных, с 9:00 до 18:00.

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