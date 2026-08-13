Офис расчетного центра Подмосковья открыли в МФЦ в Подольске
В филиале «Климовский» подольского Многофункционального центра теперь можно задать вопросы специалистам «МосОблЕИРЦ». Они помогут с регистрацией в личном кабинете, примут показания приборов учета, проконсультируют по тарифам за жилищно-коммунальные услуги и оплате, проверят начисления и задолженности, выдадут требуемые справки и выписки.
Специалисты также помогут оформить заявки на сопутствующие услуги — замену приборов учета, проведение электромонтажных и сантехнических работ.
Размещение представительства «МосОблЕИРЦ» в МФЦ на Заводской улице, 4б, стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, цель которой — сделать максимально удобным и доступным обращение жителей для решения жилищно‑коммунальных вопросов.
В администрации городского округа Подольск ведется системная работа по повышению прозрачности расчетов за ЖКУ.