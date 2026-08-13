Офис расчетного центра Подмосковья открыли в МФЦ в Подольске

В филиале «Климовский» подольского Многофункционального центра теперь можно задать вопросы специалистам «МосОблЕИРЦ». Они помогут с регистрацией в личном кабинете, примут показания приборов учета, проконсультируют по тарифам за жилищно-коммунальные услуги и оплате, проверят начисления и задолженности, выдадут требуемые справки и выписки.