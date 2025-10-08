Офис поддержки садоводов в Щелкове принял 75 обращений за три месяца работы

В июне в Щелкове открылся первый офис в рамках проекта «Подмосковные дачи». Его задача — помочь садоводам быстро решать распространенные трудности. За три месяца он принял 75 обращений граждан, сообщили в подмосковном Минимущества.

Офис находится в здании районного союза СНТ. Каждую пятницу там организуют прием садоводов из Щелкова, Королева и Лосино-Петровского.

На встречах владельцы участков имеют возможность задать вопросы сотрудникам Росреестра, Роскадастра, БТИ региона, администрации Щелковского округа и депутатам Мособлдумы. Также на приеме организуют видеоконференцсвязь с профильными министерствами.

«Наиболее частые вопросы, которые задают жители специалистам, касаются оформления права на земельные наделы, устранения пересечения границ с государственными лесными фондами, проведения перерасчетов платы за вывоз мусора, включения СНТ в границы населенных пунктов, а также электро-, газоснабжения, организации мобильной связи и ремонта подъездных путей к садоводческим товариществам», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, открытие офиса показало необходимость приемов и в других направлениях Подмосковья, в том числе с участием выездных мобильных офисов МФЦ. В этом случае у владельцев участков появится возможность подавать заявления на регистрацию прав и выписки на дома и хозпостройки.