Офис «Опоры России» открыли в Одинцовском округе

Второй офис Одинцовского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» открылся на площадке Технического центра «ВОЛИН» в Больших Вяземах. Помещение располагает зонами для встреч бизнесменов — от 10 до 600 человек одновременно.

Одинцовское отделение является самым крупным в Московской области. Его возглавляет предприниматель Светлана Налепова, а само отделение насчитывает более 120 представителей малого и среднего бизнеса.

«Еженедельно в „ВОЛИН“ приезжают десятки различных компаний производителей и поставщиков автокомпонентов, оборудования, руководителей станций технического обслуживания автомобилей. Новый офис станет прекрасной возможностью для привлечения предпринимателей в „ОПОРУ РОССИИ“ не только из автобизнеса, но и других сфер экономической деятельности региона. Мы на регулярной основе проводим ряд встреч и мероприятий для представителей нашей отрасли, а теперь появится возможность для организации новых интересных событий в коллаборации с местным и другими отделениями», — рассказала председатель Комиссии по автотехобслуживанию «ОПОРЫ РОССИИ» Московской области Ольга Селезнева.

Новый офис заработал по адресу: рабочий поселок Большие Вяземы, Можайское шоссе, дом № 2А. Телефон службы поддержки клиентов техцентра: +7 495 597-95-35.