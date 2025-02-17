ОЭЗ «Ступино Квадрат» привлечет новых резидентов благодаря расширению

Площадь особой экономической зоны «Ступино Квадрат» увеличат в Подмосковье на 182,6 гектара. Благодаря этому туда привлекут новые предприятия.

В результате расширения общая площадь ОЭЗ составила 614 гектаров, рассказали в подмосковном Мининвесте. Сейчас резидентами зоны являются 19 компаний, а объем инвестиций в них составляет около 26 миллиардов рублей. На предприятиях трудятся порядка 1,8 тысячи человек.

«Ряд инвесторов уже заявили о планах реализовать свои проекты на новой территории: заключены соглашения о намерениях с четырьмя потенциальными резидентами, объем инвестиций которых составит 9,6 миллиарда рублей. На новых предприятиях дополнительно планируется создать порядка 600 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Правительство России также поддержало расширение ОЭЗ «Дубна». Она увеличится до 335 гектаров.

Всего в Подмосковье работают пять особых экономических зон, еще одну планируют создать в будущем.

Инвесторы могут подобрать подходящее место для реализации своего проекта на специальной карте.