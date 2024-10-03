ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России

Особая экономическая зона «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России. Он складывается из трех главных показателей — экологии, социальной политики и корпоративного управления.

Дипломы победителям вручил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

ОЭЗ «Дубна» привлекает крупных инвесторов для проектов в авиастроении, металлообработке, вычислительной технике и радиоэлектронике, фармацевтике, медицине и других.

«Рейтинг — это мотивация для нас всех. Мы в ежедневном режиме каждый день работаем, чтобы стать еще лучше. И результаты говорят сами за себя. Спасибо вам за высокую оценку нашей работы» — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Второе место в рейтинге заняла особая экономическая зона «Санкт-Петербург», а третье — ОЭЗ «Липецк», которая победила в прошлом году.

Все большее количество компаний внедряет стандарты ESG, обращая внимание на корпоративные практики и их влияние на окружающую среду и общество.

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