ОЭЗ «Дубна» заключила соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном и Китаем

Как отметила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, эти соглашения между ОЭЗ «Дубна» и представителями торгово-инвестиционной компании Consult Invest ITIC из Узбекистана и китайской IT-компанией Shandong Longai Information Technology Group Co., Ltd. создают возможности для взаимовыгодного сотрудничества в области торгово-экономических связей. Стороны также согласовали возможность создания комиссий и рабочих групп для координации практических вопросов сотрудничества по мере необходимости.

Торгово-инвестиционная компания Consult Invest ITIC взяла на себя обязательства содействовать укреплению сотрудничества между российским бизнесом и компаниями Центральной Азии, а также помогать резидентам ОЭЗ «Дубна» устанавливать и развивать деловые отношения с местными организациями.

Китайская IT-компания Shandong Longai Information Technology Group Co., Ltd. и ОЭЗ «Дубна» договорились о совместном содействии развитию экономических связей между российскими и китайскими предприятиями, что поможет укрепить деловые отношения, реализовать совместные инициативы и обмениваться опытом для достижения взаимовыгодных результатов и стабильного экономического роста.

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул важность подписания таких соглашений для компаний-резидентов, работающих более чем в 100 странах мира. Сотрудничество с зарубежными партнерами, согласно подписанным соглашениям, должно улучшить инвестиционный климат и увеличить объем экспорта. Афанасьев также отметил, что важным направлением станет вовлечение молодежи в создание и развитие технологических стартапов.

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