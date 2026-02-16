ОЭЗ «Дубна» за 20 лет превратилась в центр технологического развития России

За два десятилетия Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» превратилась из пустого поля в один из наиболее устойчивых и динамично развивающихся центров технологического прогресса в стране.

Сегодня общая площадь ОЭЗ составляет 335 гектаров. Здесь зарегистрировано более 150 резидентов, среди которых как федеральные корпорации, так и быстрорастущие технологические стартапы. В зоне создано свыше 11 тысяч рабочих мест, и ежегодно появляется около 1200 новых. Совокупный объем инвестиций в инфраструктуру, оборудование и разработки превысил 120 миллиардов рублей.

На каждый рубль государственных вложений приходится около пяти рублей частных инвестиций. Более 2,5 рублей возвращаются в бюджеты всех уровней в виде налогов. ОЭЗ «Дубна» стала мощным стимулом для развития всего города.

Символом роста стал мост через Волгу, открытый в 2018 году. Он дал Левобережью импульс: сюда пришли компании, появились жилые кварталы, сервисы и транспортные маршруты. Были построены новые дороги, корпус Центральной городской больницы, здания университета «Дубна», детские сады и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Технологическая экосистема ОЭЗ «Дубна» работает на четырех кластерах: IT, биомедицина, композитные материалы и сложные технические системы. Такая модель позволяет концентрировать экспертизу, ускорять внедрение технологий, снижать издержки и формировать устойчивые производственные цепочки.