ОЭЗ «Дубна» вошла в число лидеров ESG-рейтинга особых экономических зон России

На Международном форуме ОЭЗ-2025 подвели итоги третьего рейтинга устойчивого развития особых экономических зон. По данным пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, подмосковная ОЭЗ «Дубна» вновь показала высокие результаты и заняла второе место.

Рейтинг составляют по стандартам нефинансовой отчетности и учитывают три направления: экологическую политику, социальную ответственность и корпоративное управление.

«Повестка ESG стала ключевым элементом оценки эффективности управляющих компаний особых экономических зон. Принципы устойчивого развития помогают укреплять их позиции в экономике и формировать долгосрочную конкурентоспособность. А рейтинг выявляет лучшие практики и позволяет масштабировать этот опыт», — заявил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

ОЭЗ «Дубна» стала центром притяжения для высокотехнологичных компаний и крупных работодателей. Сейчас здесь работает 161 инвестор, реализуя инновационные проекты с миллиардными оборотами. Так, за первые шесть месяцев 2025 года выручка резидентов составила 39,2 миллиарда рублей, а инвестиции превысили 7,7 миллиарда рублей.

«Наша управляющая компания создает пространство, где бизнесу удобно расти и развиваться. Благодаря комплексному подходу здесь уже сформировалось активное сообщество резидентов, которым предоставлены все условия для быстрого запуска проектов — от готовых производственных площадок до развитой инфраструктуры и поддержки инвестиционных инициатив», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

В рейтинге участвовали 24 зоны из 22 регионов страны. Первое место занял «Технополис Москва», второе разделили «Дубна» и ОЭЗ «Санкт-Петербург», третье досталось зоне «Кулибин» в Нижегородской области.