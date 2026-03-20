ОЭЗ «Дубна» готовится к возможному паводку

На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» реализуется комплекс мер для противодействия возможному паводку. Управляющая компания сообщает о полной готовности к развитию ситуации.

«Мы располагаем необходимыми силами и средствами для противодействия паводку. Сформированы аварийные бригады, подготовлен резерв специализированной техники, включая транспорт для эвакуации с подтопляемых участков», — отметил заместитель генерального директора по эксплуатации АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Пискунов.

Сотрудники ОЭЗ «Дубна» очистили створы Центральной и Южной канав в зонах возможного подтопления, а также канаву от Нового Шоссе в сторону реки Сестра. Это позволит минимизировать риск перелива при подъеме уровня воды. При достижении отметки 114,5 будет перекрыт гидрозатвор Центральной канавы, а в пониженных участках установят водоналивные и песчаные дамбы.

Для оперативной ликвидации последствий ОЭЗ «Дубна» получила дополнительные насосные станции от Главного управления МЧС России по Московской области и ГКУ «МОС АВС». Оборудование позволит перекачивать воду из створа Центральной канавы и тем самым минимизировать риск подтопления левобережной площадки ОЭЗ.