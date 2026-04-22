Одобрен облик нового детского сада в Мытищах

Градостроительный совет Московской области утвердил архитектурный облик детского сада, который появится на улице Колонцова в поселке Метровагонмаш городского округа Мытищи. Детский сад станет частью социальной инфраструктуры проекта «Яуза парк».

Министр Правительства Московской области Наталья Шувалова рассказала, что проект нового детского сада общей площадью более 5 000 квадратных метров рассчитан на 350 мест. В нем будут размещены 14 групп детей различного возраста, от ясельной до подготовительной. Планировка соответствует лучшим образцам проектирования современных образовательных пространств. В группах предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, раздевалки, туалетные комнаты, буфет.

На первом этаже также разместятся музыкальный зал и кабинеты методиста, логопеда, музыкального работника, а на втором — физкультурный зал. В здании будут медицинский кабинет, пищеблок, помещения для прачечной и гладильной.

Архитектурное решение детского сада включает кубические модули различного объема, соединенные в нестандартной композиции. Это позволяет создать динамичный образ и выделить помещения различного назначения.

Выбор отделочных материалов и колористические решения подчеркивают архитектурные особенности здания. Стены и основные элементы планируется облицевать клинкером по системе навесных вентилируемых фасадов. Оттенки клинкера от бежевых до медно-коричневых позволяют гармонично вписать детский сад в окружающую застройку.