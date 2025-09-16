Одну тысячу деревьев высадят в Чехове 20 сентября

Экологическая акция организована по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках федеральной инициативы «Сохраним лес». Ее проводят ежегодно с 2011 года, чтобы восстановить зелены массив, пострадавший от пожаров 2010 года.

Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет в Подмосковье 20 сентября. В Чехове планируют высадить одну тысячу хвойных деревьев близи деревни Скурыгино на участке, который примыкает к автомобильной дороге. Сбор волонтеров пройдет в Первомайском участковом лесничестве.

Ранее, 13 сентября, в рамках акции также прошли массовые высадки: на улицах Гагарина и Дружбы, в деревнях Васькино и Нижнее Пикалово, в поселке Столбовая, в селе Крюково, а также в Чехове-7. Активное участие в акции принимают неравнодушные жители округа, волонтеры и представители администрации.

«Совместно с коллегами принял участие в данном мероприятии, которое проходило на одной из локаций муниципального округа Чехов, в Сквере имени Антона Павловича Чехова», — сообщил заместитель главы администрации округа Вадим Шевырев.