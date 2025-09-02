Одну из старейших школ Химок открыли после капитального ремонта

В Химках торжественно открыли после комплексного капитального ремонта школу № 8. Всего в этом году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей, среди них — более 3 тысяч первоклассников.

Более 700 учеников встретили новый учебный год в полностью обновленных классах, где сохранили исторический облик, но создали современное образовательное пространство. Работы провели на площади около 4 тысяч квадратных метров: полностью отремонтировали фасад и внутренние помещения, выполнили перепланировку и благоустроили территорию. Особенностью проекта стало тематическое оформление каждого этажа в формате школьного музея.

«Для нашей школы это по-настоящему новый этап. Мы сохранили ее исторический облик и традиции, но в то же время получили современное, удобное и красивое пространство для учебы и развития. Очень важно, что теперь каждый этаж стал своеобразным музеем — это позволит ребятам еще больше гордиться историей своей школы и своего города. Вместе с учащимися и педагогическим составом школы выражаем благодарность губернатору и администрации округа за оказанную помощь в проведении капремонта», — рассказала директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

На торжественной линейке присутствовали глава Химок Елена Землякова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев и представители городской администрации.

«Мы живем в замечательное время, когда перед каждым из нас открыты огромные возможности. Наша задача — сделать все возможное, чтобы каждый ребенок смог реализовать свой потенциал. Продолжаем делать все, чтобы наши школы были современными, оснащенными всем необходимым для обучения и развития», — обратилась к собравшимся Елена Землякова.

После торжественной линейки для почетных гостей провели экскурсию по обновленному зданию. Учеников начальных классов угостили мороженым в рамках традиционной акции губернатора Подмосковья.