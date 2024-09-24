Одну из самых длинных лыжероллерных трасс Подмосковья оборудуют в Химках

Длина нового объекта активного отдыха в лесопарке Химок составит 3,8 километра. Работы над реализацией проекта уже близятся к концу.

Проект лыжероллерной трассы разработали в соответствии с современными стандартами безопасности. Поверхность всего маршрута покроют специальным материалом, который минимизирует риски травмирования. Сейчас специалисты уже приступили к укладке асфальта.

Лесопарк Химок сейчас проходит этап основательного благоустройства. Помимо организации спортивных площадок здесь модернизируют систему освещения, проведут работы по озеленению и очистят пруд.

«Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Планы по благоустройству зон отдыха обсудили в ходе еженедельного совещания Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

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