Одну из самых больших школ Подмосковья открыли в Ленинском округе

В церемонии приняли участие вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, депутат Государственной думы Роман Терюшков и глава округа Станислав Каторов.

Новейший корпус Видновской школы № 7 впервые принял ребят. В этом году здесь сформированы 10 первых классов — за парты сядут около 300 первоклассников. Для более чем 100 одиннадцатиклассников предстоящий учебный год станет завершающим и самым ответственным этапом перед выпуском.

Станислав Каторов поздравил школьников, родителей и педагогов с началом учебного года и открытием школы. Он отметил, что этот день особенный для всего округа, и пожелал ученикам ярких открытий, интересных знаний и верных друзей.

Также 1 сентября в Ленинском городском округе открылись три новых дошкольных учреждения общей вместимостью 980 воспитанников: детский сад «Открытие» на 300 мест, детский сад «Лучик» на 330 мест и детский сад «Ручеек» на 350 мест.