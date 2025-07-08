Одностороннее движение введут на двух дорогах в Волоколамске с 14 июля

Сразу две дороги Волоколамска станут односторонними. Перемены коснутся участков на улице Социалистической и 1-м Октябрьском переулке.

Введение одностороннего движения вызвано необходимостью повышения пропускной способности участков. Ожидается, что в результате улучшится транспортная ситуация в городе и будет обеспечено свободное передвижение автомобилей.

Изменения схемы движения вступят в силу с 14 июля 2025 года. Администрация Волоколамского округа рекомендует автомобилистам заранее изучить новую схему дорожного движения и внимательно следить за установленными знаками, чтобы избежать нарушений ПДД.

Напомним, на 2025 год в Волоколамском округе запланирован масштабный ремонт дорог. В порядок приведут 24 участка муниципальных трасс и восемь участков региональных. Работы на региональных дорогах пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».