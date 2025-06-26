Одностороннее движение временно организовали на улице Спасателей в Жуковском

В Жуковском с 26 июня временно ввели одностороннее движение на улице Спасателей. Такие меры приняли из-за реконструкции теплосети.

С 26 июня движение будет организовано от улицы Менделеева в сторону улицы Чкалова до улицы Луч. На месте уже установили дорожные знаки. Основной этап обновления теплосетей продлится до конца лета. Затем специалисты начнут пуско-наладочные работы и благоустройство территории.

После реконструкции значительно повысится теплоэффективность, уменьшится риск аварий для более чем сотни домов на улицах Гагарина, Мясищева, Дугина, Левченко, Лацкова, Федотова, Солнечная, Гудкова, Мичурина, Клубная, Жуковского, Молодежная. Помимо этого, снизится вероятность внештатных ситуаций на теплосетях, которые ведут к школам, детским садам и поликлиникам на улицах Гагарина, Баженова, Молодежная, Федотова, Лацкова, Луч, Клубная.

Отметим, что во время третьего этапа модернизации, который стартует во второй половине августа, временно закроют сквозной проезд по улице Спасателей.