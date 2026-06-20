Однолетние растения высадили на площади Дмитрия Донского в Дзержинском

Бригада озеленителей компании «Наш дом — Дзержинский» провела сезонные работы по благоустройству 18 июня. В этом сезоне более 50 тысяч таких растений украсят общественные пространства города.

Работы по озеленению продолжаются. Чтобы полностью благоустроить большую двухуровневую клумбу, требуется около шести тысяч цветов, отметила отметила мастер-озеленитель Наталья Пономарева.

Первые работы на центральном круге прошли на минувшей неделе. На нескольких участках здесь провели покос травы. Сейчас озеленители украсили бархатцами и цинерариями нижний ярус цветника. После высадки за растениями потребуется регулярный уход — полив и прополка. Там, где потребуется, цветы будут подсаживать.

Цветники уже радуют жителей своим разнообразием в сквере Победы, на улицах Спортивной и Ленина, бульваре Светлый, площади Святителя Николая и у Верхнего пруда.