Одно из образовательных учреждений Балашихи прошло аккредитацию в ТПП

Заседание Аккредитационного совета Балашихинской торгово-промышленной палаты, посвященное общественной аккредитации образовательных организаций, действующих на территории городского округа прошло в Балашихе. Общественная аккредитация представляет собой процесс подтверждения соответствия образовательной деятельности организации установленным профессиональным стандартам.

Она направлена на повышение качества образовательных услуг, предоставляемых на территории городского округа.

В рамках заседания были рассмотрены заключения Экспертной комиссии по результатам оценки деятельности Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт отраслевых технологий и гуманитарных наук» Балашихи. Аккредитационный совет принял решение о предоставлении ОАНО ВО «ИОТиГН» общественной аккредитации сроком на один год.

Балашихинская торгово-промышленная палата активно участвует в процессе профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательные учреждения проводят профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ. Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата» уполномочен проводить такую аккредитацию для образовательных организаций, действующих на территории городского округа.

Процедура общественной аккредитации является важным инструментом повышения качества образования и подтверждения соответствия образовательных организаций профессиональным стандартам. Решение о предоставлении аккредитации «Институту отраслевых технологий и гуманитарных наук» свидетельствует о высоком уровне образовательных услуг, предоставляемых в Балашихе.