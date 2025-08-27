Одни из крупнейших выплат в России. Андрей Воробьев — о военной службе по контракту в Подмосковье

В Подмосковье — одни из самых больших выплат военнослужащим по контракту. Это три миллиона рублей единовременно и 5,5 миллиона — за год. Всего участникам СВО предоставляют около 50 федеральных и 30 региональных льгот, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью Владимиру Соловьеву.

В Подмосковье военнослужащий единоразово получает три миллиона рублей, а вместе со всем довольствием за год — не менее 5,5 миллиона. Предоставление поддержки бойцам находится на постоянном контроле.

«Мы в Подмосковье с привлечением специалистов также осуществляем все это сопровождение. Поэтому выплаты, справки, подготовка и все, что касается оснащения бойца, после заключения контракта мы совместно с ВС РФ, с Росгвардией осуществляем», — рассказал Андрей Воробьев.

Перед подписанием контракта бойцы проходят обучение на базе центра «Витязь». Сейчас там открыли бесплатные курсы операторов беспилотников. После завершения программы выдают свидетельство государственного образца.

«Я был в именных полках Московской области, где все мне говорили: забота, которая идет от региона, просто феноменальная. Это чувствуют и семьи ребят — они получают льготы, всестороннюю помощь. Для бойцов очень важно, что Подмосковье заботится об их родных», — сказал Владимир Соловьев.