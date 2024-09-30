Одна из практик Главгосстройнадзора Подмосковья вошла в число лучших в России

Подмосковная практика строительного надзора с применением квадрокоптера вошла в число лучших в России. Методика изменила подход к контролю за возведением объектов и позволила выполнять его в разы быстрее.

Методику Главгосстройнадзора Подмосковья внесли в раздел «Лучшие практики реализации национального плана развития конкуренции в России на 2021–2025 годы и стандарта развития конкуренции в субъектах России».

Практика «Невидимый надзор с применением квадрокоптера» основана на использовании беспилотных авиационных систем для проверки объектов на подготовительном этапе строительства. Благодаря высокотехнологичным решениям, длительность проверки сократилась с 10 дней до 20 минут.

Коптер проводит съемку точек всех зданий и границ земельного участка. На основе собранных данных оператор создает модель строительной площадки, которая затем накладывается на генплан для автоматической проверки соответствия.

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