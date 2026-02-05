ОДК представит новейший двигатель на НАИС 2026

В «Крокус Экспо» продолжается Национальный Авиационный Инфраструктурный Салон НАИС 2026. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) представила новейший отечественный двигатель ПД-8, который предназначен для самолетов Sukhoi Superjet 100 и Бе-200.

По заявлению заместителя директора ОДК по продажам Федора Миронова, силовая установка была разработана за рекордные пять лет. Миронов подчеркнул, что двигатель полностью состоит из российских материалов и компонентов.

ПД-8 успешно прошел все ключевые и сложнейшие испытания, включая обязательные проверки на безопасность. Эти тесты имитировали эксплуатацию в экстремальных условиях — на высоких оборотах, с максимальной тягой и при повышенных температурах перед турбиной. Двигатель полностью подтвердил все конструктивные решения, свою безопасность и готовность к работе.

В ближайшее время планируется начать серийное производство ПД-8.